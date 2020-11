Alicia Moffet et son amoureux: un mariage dans les plans!

Alicia Moffet a pris le temps de répondre aux questions de ses centaines de milliers d'abonnés, hier soir sur Instagram.

Les fans de la chanteuse lui ont entre autres demandé des nouvelles concernant son déménagement et son avis concernant les candidats d'Occupation Double Chez Nous. Un abonné lui a ensuite demandé si elle et son amoureux, Alex, comptaient se marier.

Voici ce qu'a répondu Alicia Moffet :

« Je vais répondre à cette question plus sérieusement, parce qu’à chaque fois que je me la fais poser ou qu’on parle de fiançailles, je fais tout le temps des jokes là-dessus. Je vais vous donner la vraie réponse : Alex est vraiment, vraiment très, très perfectionniste. Donc il est super perfectionniste et pour lui, il a toujours eu une vision en particulier de... pas particulièrement comment il voulait me fiancer, mais du fait qu’il voulait que ce soit un moment super significatif. Pour lui, le moment où il va me fiancer est vraiment vraiment vraiment important. Il ne veut pas penser à ça une semaine avant et faire comme ‘Ah je vais faire ça là, c’est vrai c’est un bon moment!’ Il veut vraiment que ce soit un moment parfait et significatif. Ça fait que c’est pour ça qu’il prend son temps... vraiment son temps (rires)!

Et aussi, pour lui, il m’a dit que c’était super important qu’on ait notre maison avant, parce que c’est comme l’ordre des choses pour lui. Bref! Les deux on veut se marier, les deux on veut se fiancer! C’est juste que c’est son moment à lui, c’est lui qui décide c’est quoi le moment. Donc on va rester patients, ça va arriver. C’est un autre beau moment qu’il nous reste à vivre! »

Karine Paradis

En ce qui concerne leur première maison, c'est la prochaine étape pour le couple : Alicia Moffet, son amoureux Alex et leur fille Billie Loue emménagent ce hiver dans leur première demeure!

Le couple quitte son condo à la fin du mois de novembre et passera quelques semaines chez la mère d'Alex pendant la rénovations.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

