Alicia Moffet magnifique en cowgirl sur de nouvelles photos!

Alicia Moffet a dévoilé de nouvelles photos professionnelles, aujourd'hui sur Instagram, et elle est à couper le souffle!

Sur les images, la chanteuse est habillée en brun de la tête aux pieds et porte un large chapeau de cowgirl. Avec ses longs cheveux vagués aux reflets dorés et son regard de braise, la jeune femme est plus belle que jamais!

Voici les nouvelles photos d'Alicia Moffet, prises par la photographe Émilie Hébert :

N'est-elle pas magnifique?

Tout porte à croire que cette séance a été réalisée la semaine dernière. Alicia Moffet avait alors dévoilé un teaser vidéo capté en coulisses.

Sur ces images, celle que l'on a connue à La Voix est vêtue d'une robe-chemisier et porte ses longs cheveux en chignon au-dessus de la tête :

On a hâte d'en voir plus!

