Alicia Moffet: un touchant hommage à son amoureux pour sa fête

Alicia Moffet nous a touchés droit au coeur, aujourd'hui, avec une lettre à son amoureux!

Le père de leur belle petite Billie, Alex, célèbre son anniversaire aujourd'hui. Afin de souligner cette journée toute spéciale, Alicia Moffet lui a rendu hommage sur Instagram.

Voici la déclaration d'amour de la chanteuse à son amoureux avec une photo d'eux alors qu'ils commençaient à se fréquenter, il y a trois ans :

« Bonne fête à mon amoureux d’amourrrrrrr! Même pas un mois ensemble sur cette photo là, on dirait que ça fait 100000 ans!

Maudit qu’on en a traversé des choses depuis et pourtant ça fait à peine 3 ans! Ça a tellllllement pas toujours été facile mais je crois pas non plus que c’est sensé l’être. Je trouves ça beau de voir à quel point on a fait du progrès les deux en tant que personne mais toujours ensemble. On est absolument deux opposés et même si ça peut parfois créer nos différents, ça fait en sorte que personne ne m’a autant fait grandir et évoluer que toi et je t’en remercie à l’infini. Merci de constamment me sortir de ma zone de confort et merci d’être litteralement la personne qui crois le plus en moi ( avec mp et jean hahahaha ) dans tous les aspects de ma vie, souvent beeeeeeeaucoup plus que moi-même.

Merci d’être là tout simplement. Je t’aime en tiiiiiiiiiti ❤️ Cheers to many more birthdays together et cheers à continuer de réaliser tout nos projets les plus ambitieux sans bon sens ensemble 🤜🏻🤛🏻 »

Ils sont tellement beaux tous les deux!

Rappelons que les tourtereaux sont devenus parents pour la première fois en juillet 2019. Il y a un mariage dans les plans, mais ils attendent que le moment soit le bon.

Alicia Moffet a récemment vendu son magnifique condo de Mirabel, et elle et Alex emménageront cet hiver dans leur première maison avec l'adorable Billie.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

