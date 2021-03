Anaïs Favron se confie avec émotion sur la maladie de son père

Anaïs Favron était de passage à Deux filles le matin, cette semaine.



La vedette s'est confieé à Marie-Claude Barrette au sujet de la maladie de son père. Ce dernier est atteint de la démence à corps de Lewy depuis quelques années. Il a reçu son diagnostic à l'âge de 65 ans.



Dans un témoignage touchant, Anaïs Favron raconte avec beaucoup d'émotion comment sa famille traverse actuellement cette situation difficile.

« Le premier Noël qu'on a su pour son diagnostic, je l'ai amené avec moi en Martinique, on est allé voyager ensemble. Après ça, on le voyait plus souvent. On ne sait pas combien de temps on a. Les petits enfants, tout le monde. On fait plus de brunch, on fait plus de souper. On a pris le temps de le faire en se disant que lorsque ce sera le moment qu'il parte, on aura fait tout ce qu'on pouvait, on va s'être dit tout ce qu'on avait à se dire. »



Écoutez son témoignage ci-dessous :







On envoie toutes nos pensées positives à Anaïs Favron et ses proches pendant cette épreuve.



Sur une autre note, on peut voir Anaïs Favron aux côtés de Laurent Duvernay-Tardif et Patrice Bélanger cette semaine à «Sans relâche» sur les ondes de Télé-Québec!



Les trois complices donnent rendez-vous aux jeunes pour une semaine de relâche festive sous le signe des sports et des arts. Ils recevront plusieurs invités inspirant et relèveront des défis incroyables. C'est à ne pas manquer!

