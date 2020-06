André Robitaille s'est rasé la tête!

André Robitaille a surpris ses fans, aujourd'hui, en dévoilant une photo de son nouveau look : il a maintenant les cheveux rasés!

L'animateur des Enfants de la télé a décidé de changer de tête pour une excellente cause : il a posé ce geste dans le cadre d'un Défi têtes rasées Leucan!

André Robitaille a ensuite fait un selfie pour dévoiler sa nouvelle coiffure à ses milliers d'abonnés sur Instagram :

Story Instagram d'André Robitaille

Ça lui va très bien!

Parmi les autres vedettes à s'être fait raser la tête pour Leucan au cours de la dernière année, on compte la belle Marie-Mai et l'animateur d'Occupation Double Chez nous, Jay Du Temple!

Revenons à André Robitaille : en plus de nous montrer sa nouvelle tête, aujourd'hui, il a annoncé l'arrivée d'un tout nouveau talk-show sur le web!

L'animateur sera à la barre de Jamais trop classique, un rendez-vous en Facebook Live sur la page de l'Orchestre symphonique de Montréal.

À voir gratuitement tout les mardis de l'été dès 16h!

Toujours au niveau professionnel, André Robitaille sera de retour à l'animation des Enfants de la télé pour une onzième saison en 2020-2021 à ICI Télé! La bonne nouvelle a été annoncée il y a quelques jours.

La star et sa complice, Édith Cochrane, se réuniront à nouveau chaque semaine dans une formule adaptée à la situation actuelle pour souligner les bons et les moins bons coups de vos vedettes préférées par le biais d'extraits d'archives télé, cinéma et web.

