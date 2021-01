Andréanne A. Malette lance Alaska, un vidéoclip doux et magnifique!

Andréanne A. Malette lance aujourd'hui son nouveau vidéoclip : Alaska!

Cette chanson est le premier extrait de son nouvel album, Sitka, qui sera lancé le 29 janvier 2021.

Dans ce clip, l'autrice-compositrice-interprète nous entraîne en pleine nature. Les images, filmées en noir et blanc, nous montrent Andréanne A. Malette à la fois forte et sereine. À travers les arbres et les montagnes, la star marche avec un magnifique loup blanc et chante le bonheur de retrouver sa liberté.

Voici le superbe vidéoclip d'Alaska d'Andréanne A. Malette :

Au moment de présenter le clip à ses abonnés, ce matin, la chanteuse a expliqué qu'Alaska évoque la quête d'affirmation de soi et d'émancipation :

« Je vous avais promis du nouveau pour 2021. Chose promise, chose dûe !

C'est avec bonheur que je vous annonce que je lancerai mon nouvel album SITKA le 29 janvier prochain sur toutes les plateformes !

À partir de maintenant, jusqu'au 28 janvier 23h59, vous pouvez précommander votre copie personnalisée et autographiée sur ma boutique en ligne! boutique.andreanneamalette.com



Pour vous faire patienter, voici ALASKA, le premier extrait qui donne le ton à l'album tant par son ambiance nordique et percussive, que par ses thèmes évoquant les grands espaces et la quête d’affirmation de soi. Une inspiration profonde, quelque part entre les villes de Sitka et Ketchikan, qui calme l'anxiété et invite à l'émancipation ! La chanson est disponible sur toutes les plateformes dès maintenant !

Vous pouvez même la demander à vos radios préférées ! »

Voici la pochette de Sitka, troisième album d'Andréanne A. Malette :

Andréanne A. Malette - Sitka

En terminant, on vous invite à lire l'adorable petit mot de l'amoureux de la star québécoise, Olivier, qui a participé à l'enregistrement de la chanson ainsi qu'au tournage du vidéoclip, et qui ne pourrait être plus fier de sa douce :

« Aujourd'hui, c'est la sortie d'Alaska. Le premier single ET le premier vidéoclip du prochain album de mon amoureuse. Je suis extrêmement fier d'elle, et ce, à chaque jour! Hardest worker in the room. Always.

Je suis très heureux d'avoir eu la chance d'enregistrer les drums et les percs sur l'album. C'est de loin l'enregistrement auquel j'ai participé qui sonne le plus. Merci encore pour ta confiance 🧡// Gros thumbs up à @antoinelachancemusique à la co-réal/captation sonore et @patricep_audio au mix!! Alaska est disponible sur toutes les plateformes ✌🏼PS: Le clip est fou. J'ai eu le plaisir de faire les shots de drone, mais la palme d'or revient à @catherinedeslauriers.photo qui a fait une job hors de ce monde à la captation/montage! Bravo à tous!! 💪🏼 »

Et nous, on lève notre chapeau à Andréanne A. Malette et son équipe pour ce magnifique clip! On a bien hâte d'entendre son nouvel album!

Vous aimerez aussi: