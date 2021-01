Andréanne d'OD Chez Nous partage une magnifique photo de couple!

Andréanne et Carl forment un magnifique couple!



Quelques semaines après la fin de leur aventure à Occupation Double Chez Nous, ils filent toujours le parfait bonheur.

Mardi, Andréanne a fait une touchante déclaration d'amour à « l'homme de sa vie », sur les réseaux sociaux.



« Depuis que je suis toute petite que je rêve de rencontrer l’homme de ma vie, celui avec qui je serai encore dans 50 ans et qu’on s’aimera encore autant.

Le destin a eu la plus belle surprise pour moi.. CARL.



La vie est bien faite et la bonne personne, je crois, t’attend toujours à la bonne place, au bon moment »



On est tellement heureux pour eux! Ils sont si beaux ensemble!



Les tourtereaux ont partagé de magnifiques photos pendant les vacances des Fêtes sur Instagram :



