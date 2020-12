Anick Dumontet dévoile une sublime photo pour ses 49 ans!

Anick Dumontet est notre vedette du jour!

La belle Québécoise célèbre ses 49 ans en ce mercredi 9 décembre 2020!

Loin de cacher son âge, la fêtée a dévoilé une superbe photo d'elle posant tout sourire avec d'immenses ballons en forme de « 49 » !

Avec son magnifique sourire, ses longs cheveux bruns vagués et son adorable pyjama à pois, Anick Dumontet est plus radieuse que jamais!

Voici la publication de la star soulignant son anniversaire :

« Aujourd’hui c’est ma fête! 🌸 Encore une année dans la quarantaine... j’ai l’intention d’en profiter au MAX! Et comme presque tout le monde cette année, je vais la passer chez moi, en pyjama à pois ( dans mon cas 😂), avec mon fils. Ma mère m’apporte ma tarte à la lime, et puisqu’elle garde ses distances, nous prendrons un verre de champagne dans le driveway! 💖 Je suis une choyée de la vie. Je travaille fort pour construire mon bonheur. J’ai l’autre moitié de ma vie devant moi ( j’ai vraiment l’intention de passer le 100 ans 🤞🏼), un enfant en santé, des amies précieuses et une maman présente! Je focus ... sur tout ce que j’ai déjà et non sur ce que je n’ai pas ou ce qui est différent cette année! Gratitude X 1000. Merci la vie ✨🙏✨



#birthdaygirl #birthday »

Quel beau message! Une véritable inspiration, cette Anick!

On vous invite à suivre la belle animatrice de Roue de fortune chez vous! sur Instagram. Elle partage souvent de jolies photos et a toujours le mot pour rire!

Vous aimerez aussi: