Anick Dumontet méconnaissable en blonde sur une photo souvenir!

Anick Dumontet nous a ramenés 1997 avec une superbe photo souvenir, aujourd'hui sur Instagram.

Au premier coup d'oeil, on avoue qu'on n'avait pas reconnu la belle animatrice. À cette époque, la star portait ses cheveux beaucoup plus courts, avec un toupet carré... et elle était blonde platine!

Au moment de dévoiler l'image, Anick Dumontet a confié qu'il s'agissait d'un drôle de souvenir pour elle. Le soir où la photo a été prise, elle devait s'adresser à une foule de plus de 70 000 personnes. Une expérience qui l'avait tellement stressée qu'elle pensait à changer de métier! Heureusement pour nous, Anick Dumontet a changé d'idée le lendemain, après une bonne nuit de sommeil!

Voici la photo souvenir en question et l'anecdote qui l'accompagne :

« Gros retour en arrière en 1997! 😝 J’animais le culturel et la météo au TVA 18H à la station CHOT -TV. Sur la première photo, j’anime un concours sur la grande scène du @superfmg devant près de 70 mille personnes qui attendent le prochain show! J’étais complètement terrorisée... je voulais plus jamais travailler dans ce domaine-là, trop stressant... je me disais que bibliothécaire j’aurais une plus belle vie, calme et sereine... je vous jure que dans l’instant je pensais ça ... le lendemain j’avais changé d’idée! 😝😂😂 »

Le stress et la persévérance en auront valu la peine car plus de 23 ans plus tard, Anick Dumontet est encore au petit écran pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans!

Pssttt..! L'animatrice a récemment mis du soleil dans la grisaille de novembre en partageant une superbe photo d'elle sur les plages du Sud! Revoyez le cliché dès maintenant!

Vous aimerez aussi: