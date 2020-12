Anik Jean et Patrick Huard : en amour fou depuis 11 ans!

Anik Jean et Patrick Huard soulignent un anniversaire important, cette semaine!



Les tourtereaux, qui ont célébré 9 ans de mariage cet été, sont en amour fou depuis maintenant 11 ans.

Afin de souligner ce moment marquant, la chanteuse a publié une superbe photo avec son mari :



« 11 ans que je partage ma vie avec mon amour. Une chance qu'on s'a. En plus d'etre l'homme de ma vie, c'est mon meilleur ami, mon partner de vie, mon partner de rêves et le plus important, le père de mon enfant. Je t'aime baby ❤️ », écrit Anik Jean en légende de sa publication sur Instagram.

Ils sont tellement beaux ensemble! Que l'amour continue toujours pour ce couple!



Rappelons qu'Anik Jean et Patrick Huard sont les parents du beau Nathan, un jeune garçon âgé de 8 ans! Il est adorable!



