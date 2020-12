Anik Jean : sa maison au coeur des inondations en Gaspésie

Les Gaspésiens vivent des moments difficiles, cette semaine.



Des centaines de maisons ont été isolées en raison des inondations, dans les derniers jours, principalement dans la Baie-des-Chaleurs. Plusieurs routes ont également été fermées.

Dans une publication sur Facebook, Anik Jean a envoyé son soutien aux Gaspésiens qui sont présentement touchés par cette situation difficile. La célèbre chanteuse a aussi révélé que sa maison était au coeur de ses inondations.







« Je veux envoyer tout mon amour et l'énergie aux Gaspésiens en ce moment qui vivent les innondations, qui sont évacués de leur maison, qui vivent l'angoisse de tout ça je suis avec vous. Je pense à vous. Ma maison est en plein coeur de cette innondation. Alors je prie que les dommages ne soient pas trop graves. ❤️❤️ on a tu hâte qu'elle se termine cette année 2020?! », a écrit la vedette.



L'équipe d'enVedette est de tout coeur avec Anik Jean et tous les Gaspésiens. On espère que la situation se réglera rapidement.



