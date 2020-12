Anne-Élisabeth Bossé en tournée à travers le Québec en 2021!

Anne-Élisabeth Bossé partira en tournée à travers le Québec en 2021!



Tel que mentionné précédemment sur enVedette, la populaire comédienne se lance seule sur scène avec son tout premier one-woman-show en carrière. L’artiste polyvalente et dotée d’un immense talent présentera Jalouse, un spectacle solo où elle partagera ses impressions sur le monde singulier qui l’entoure.



« J’ai la volonté de faire rire, mais aussi d’allumer les esprits à travers des textes et une mise en scène à la fois humoristiques et théâtraux », révèle Anne-Élisabeth Bossé dans un communiqué.

Maxime G Delisle



Accompagnée de Suzie Bouchard aux textes et de Frédéric Blanchette à l’écriture et la mise en scène, la vedette promet une rencontre drôle, sensible et étonnante!



Anne-Élisabeth Bossé présentera son one-woman show le 22 novembre 2021 à la Salle Albert-Rousseau de Québec et le 24 novembre 2021 au Théâtre Maisonneuve de Montréal. Les billets pour ces représentations sont en vente aujourd’hui dès 9h sur le site officiel de l'artiste.





