Anne-Marie Withenshaw célèbre ses 8 belles années de mariage

Il y a 8 ans, Anne-Marie Withenshaw épousait Jay Walker, l'amour de sa vie!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, la populaire animatrice a publié des superbes photos souvenirs de son mariage sur Instagram.



«8 ans ❤️ 2 enfants ❤️ 1 chien ❤️ Une tonne d'aventures ❤️ Et maintenant une pandémie mondiale. OK. 🌈 Je me souviens aujourd'hui d'avoir serré tous ceux que j'aime dans une seule photo lors d'une des plus belles journées de nos vies», a écrit la vedette en légende de sa publication.



Voici les superbes portraits du couple :



Longue vie aux mariés, qui rappelons-le, sont les parents de deux adorables petites filles, Chloé et Emma-Rose!



Quelle belle famille, n'est-ce pas?





Tout comme Anne-Marie Withenshaw, Isabelle Racicot a également célébré son anniversaire de mariage dans les derniers jours! Pour l'occasion, la populaire animatrice a fait une surprise à son conjoint avec l'aide de ses deux garçons. Découvrez de quoi il s'agit ici!



