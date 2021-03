Anne-Marie Withenshaw testée positive à la COVID-19

Anne-Marie Withenshaw a testé positive à la COVID-19.



La populaire animatrice a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, vendredi.

Après s'être fait vacciner mardi soir en rasion de la forte présence de variants dans le quartier où étudient ses filles, la vedette a appris qu'un collègue de travail avec qui elle avait été en contact avait reçu un test positif. Par précaution, elle a rapidement subi deux dépistages et ils se sont également malheureusement avérés positifs.

Pour cette raison, Anne-Marie Withenshaw ne pourra pas animer le gala des Zapettes d'or ce soir.



« C’est le jour des #Zapettes 🏆✨📺

Dans un concours de circonstances complètement hors de mon contrôle, je ne pourrai être avec vous ce soir pour l’animer 😔

Revirement de situation très 2021 cette semaine, après m’être fait vacciner mardi soir (à cause la forte présence de variants dans le quartier où étudient mes filles), j’ai appris qu’un collègue de travail avec qui j’ai été en contact avait reçu un dépistage positif de COVID-19.

Par précaution, j’ai subi deux dépistages au cours des derniers jours, et ils sont aussi positifs. Je vais super bien, je suis isolée au sous-sol chez moi, et suis pour l’instant complètement asymptomatique.

On vous réserve plein de surprises pour le Gala de ce soir, et j’envoie plein d’amour et de gratitude à @nicolasouellet 👑 qui a accepté de me remplacer à pied levé ❤️ Je vous ai tourné une petite vidéo dans l’émission de ce soir et serai de retour à la radio @wknd995 dès que

la Santé Publique me le permettra (merciiii @melaniemaynardofficiel@etienneboulay22 @nuuuunez et @alec.charbonneau pour le double shift, vous êtes 🔥) Voici un petit photo dump des derniers jours xoxo », a-t-elle écrit.



On lui souhaite un prompt rétablissement!

Au cours de la journée, on a aussi appris que François Legault et Guy A. Lepage ont reçu leur toute première dose du vaccin.

Plusieurs célébrités québécoises plus âgées ont reçu leur vaccin contre la COVID-19 au cours des dernières semaines, dont l'auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault et la célèbre animatrice Janette Bertrand.



Pour plus d'informations sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, visitez le site officiel mis en place par le gouvernement du Québec.



