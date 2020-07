Anouk Meunier a une nouvelle tête et elle est magnifique!

Anouk Meunier a une nouvelle tête!



La populaire animatrice, qui n'avait pas visité son coiffeur depuis le début de la pandémie en mars dernier, était très heureuse de rafraîchir sa couleur! Son look a été réalisé par l'artiste coiffeur Denis Binet et la coloriste Marianne Sicari.



« On dira ce qu'on voudra, mais... après 3 mois, un p'tit refresh de cheveux, ça fait pas de tort!!! », a écrit la vedette québécoise sur son compte Instagram.



Voici le superbe portrait de la vedette québécoise :





Instagram @anoukmeunier



Aimez-vous le résultat? Elle est renversante, n'est-ce pas?



Parlant de changement de tête, avez-vous vu la transformation de la chanteuse Ima? La star s'est fait couper une frange et elle est devenue blonde platine!

Parmi les autres vedettes qui ont visité leur coiffeur ou coloriste ce mois-ci, on compte Amélie B. Simard, qui a dit adieu à ses cheveux blonds, Khate d'OD Afrique du Sud qui a adopté la coloration de l'été et Mariana Mazza, qui a désormais un toupet frisé!



Vous aimerez aussi :