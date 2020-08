Anouk Meunier partage une adorable photo d'elle et son fils Arnaud!

Anouk Meunier et son fils Arnaud sont nos vedettes du jour!



La populaire animatrice a récemment publié une superbe photo d'elle et son garçon sur son compte Instagram.



Sur l'image, on peut voir la maman et son enfant qui posent ensemble devant un magnifique coucher du soleil.



« Une fin de journée merveilleuse au bout du quai avec mon mini chou et des amis en or! Je n’ai rien besoin de plus!🙏🏻🙌🏻😎❤️ », a écrit Anouk Meunier en légende de sa publication.



Voici le superbe cliché mère-fils :



Quelle belle photo! Ils sont si beaux ensemble!



On vous invite à faire comme plus de 130 000 personnes en suivant Anouk Meunier sur Instagram. La vedette partage des photos d'elles, de sa famille et de son quotidien!



