Anouk Meunier pose avec son fils devant un magnifique sapin de Noël!

Anouk Meunier a illuminé notre fil d'actualités, cette semaine, en partageant une nouvelle photo d'elle avec son bébé Arnaud!



Sur ce nouveau portrait mère-fils, la populaire animatrice pose avec son garçon devant un magnifique sapin de Noël. On peut également voir le duo sur une deuxième image, datant d'il y a exactement un an. Arnaud a a tellement grandi!



« Un an sépare ces 2 photos! Les Noëls se suivent et ne se ressemblent pas... Mais les doux moments devant le sapin avec mon petit humain préféré restent!!! ❤️ Joyeuses Fêtes à tous! Lumière, douceur, amour et santé ... 🙏🏻 », a écrit la vedette en légende de sa publication.



Voici le superbe cliché :



On souhaite à Anouk Meunier, son conjoint Daniel Melançon et leur garçon un merveilleux temps des Fêtes.



On vous suggère de suivre l'animatrice sur Instagram pour découvrir d'autres photos de sa famille plus mignonnes les unes que les autres!



