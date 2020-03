Anouk Meunier souligne la fête de son amoureux avec une magnifique photo

Anouk Meunier a célébré l'anniversaire de son amoureux Daniel Melançon ce week-end!



Pour souligner cette journée spéciale, l'animatrice a partagé une magnifique photo avec celui qu'elle aime sur les réseaux sociaux.



«Meilleur endroit pour célébrer un anniversaire en ce moment... la nature!☀️🌈



Bonne fête Daniel Melançon! On va s’organiser pour que cette journée soit belle même si le contexte n’est pas idéal et même s’il y aura pas mal moins de gens qu’à l’habitude autour de la table...



Nous serons 3. Et ce sera parfait. ❤️», a-t-elle écrit.



Voici le superbe cliché des tourtereaux :







Toute l'équipe d'enVedette souhaite un joyeux anniversaire à Daniel Melançon!



Rappelons qu'Anouk Meunier et son amoureux ont accueilli leur premier enfant en octobre dernier, un petit garçon prénommé Arnaud. Les nouveaux parents sont comblés!



Impossible de ne pas craquer devant les superbes photos du poupon :





