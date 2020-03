Après 12 ans d'amour, l'humoriste Mathieu Cyr annonce sa séparation

Mathieu Cyr est un nouveau cœur à prendre!



C’est via Facebook que l’humoriste a annoncé sa rupture avec son amoureuse des dernières années. C’est dans un témoignage touchant qu’il rend hommage à son ex-femme, Geneviève, mère de ses enfants Adrienne et Georges-Henri (âgés de six et trois ans), et avec qui il a partagé sa vie pendant pas moins de 12 ans!

Karine Paradis

Voici le message que Mathieu a partagé sur Facebook alors qu’il s’exprime pour la toute première fois sur sa rupture, qui est survenue il y a quelques semaines déjà.

«Salut,

Je raconte souvent des anecdotes à propos de mon quotidien sur ma page facebook. La grande majorité des gens ici connaissent en partie ma vie privée. Et ça ne me dérange pas du tout. Pour moi l’humour, c’est un humain qui s’adresse à d’autres humains, d’égal à égal, à propos des choses qu’il trouve ou rend drôles.

Certains auront remarqué que depuis quelque temps, c’est le silence radio de ce côté. La raison est simple, mon quotidien a changé drastiquement. Y’a pas de bonne façon d’annoncer ça, alors j’irai de manière directe : Il y a quelques semaines, ma blonde et moi nous nous sommes séparés. Je tiens à vous dire que tout s’est passé dans le calme, le respect et l’harmonie.

Bon.

Ça, c’est ce que j’écrirais si j’étais une firme de relations publiques. Mais c’est pas le cas. Alors au lieu de jouer la carte de la personnalité publique qui vit entourée de ‘ti zouézeaux qui chantent des tounes de Disney, je serai honnête.

Quiconque a vécu une séparation significative le sait : Se séparer, c’est roff. C’est l’ébranlement total. C’est un monde qui tombe. C’est vif. Intense. Ça secoue. Tu pourrais t’installer un barrage électrique dans ‘face tellement que tu brailles ta vie… Se séparer, c’est sauter dans le vide. Recommencer à zéro. C’est constamment essayer de se ressaisir. C’est brailler sa vie en s’achetant une spatule au Dollarama.

Se séparer, c’est un split de garde d’enfants, de maison, de voitures. Un split de villa aux îles Caïman, d’un yacht de 300 pieds, de la collection de guitares à Hendrix… (Ok, une partie de ces biens sont dans ma tête, j’avoue).

Se séparer, c’est perdre des amis qu’on avait en commun. C’est revoir la belle-famille qui te regarde pu pareil. C’est des rencontres chez une médiatrice, avec des frettes de 300 livres, entrecoupés par une horloge où chaque tic-tac te rappelle que ça coûte cher être assis ici pour s’obstiner.

Avec le temps, tu te rends compte que se séparer, c’est aussi avoir moins de poids sur ses épaules. C’est prendre ses propres décisions. Retrouver son autonomie. Son beat. Ses goûts. C'est renouer avec ses priorités sans compromis. C’est se retrouver soi-même, finalement. Et comme une séparation arrive souvent après quelques mois où un couple bat de l’aile, ça fait du bien de revoir la vie de façon légère et simple.

Concernant mon ex, si j’avais un seul mot à lui dire, ça serait «Merci». Merci pour le soutien, pour la compréhension. Merci pour tout l’amour que tu m’as donné et surtout, merci pour nos deux magnifiques enfants. Tu es une femme formidable et une mère magnifique. Et on sera d’excellents co-parents, j’en suis certain.

D’ailleurs pour ceux et celles qui se posent la question, nos enfants vont super bien. On est hyper smooth avec eux et on remplit leur petit réservoir d’amour à chaque jour. Ne plus être un couple ne change rien à l’amour inconditionnel que nous éprouvons pour ces deux p’tites boules de vie. Ça ne change rien au fait d’être une famille sereine et unie.

Pour le reste, merci pour ces douze belles années Geneviève. Ce fut toute une ride! J’ai eu ben du fun avec toi! Je te souhaite tout ce que la vie a de plus beau à t’offrir pour le futur. xxx

Aux fans : j’vous reviens dans quelques jours.

À+

Mat», dévoile-t-il.





Au passage, Mathieu remercie Geneviève pour tout l’amour, le temps qu’ils ont partagé ensemble, ainsi que les deux beaux enfants qu’elle lui a donnés!

Pssst! Rappelons que Jean-Michel Anctil et Medhi Bousaidan ont eux aussi annoncé leur rupture au cours de la dernière semaine.

