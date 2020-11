Ariane Moffatt met ses fans en garde contre des faux comptes à son nom!

Ariane Moffatt a mis ses fans en garde sur Facebook à propos de faux comptes circulant à son nom.



Des personnes malhonnêtes utilisent le nom de la chanteuse sur les différentes plateformes sociales.

« Une pluie de faux comptes s'abat sur mon FB officiel en ce moment . Non, je ne demande à personne de jaser en privé . Pas que je ne vous aime pas mais j'aurais jamais le temps. Désolée pour les inconvénients . Bon dimanche soir de juillet en novembre.

-Ariane , la seule Moffatt deux ff deux tt avec un n pas de tites barres ajoutées nulle part », a écrit la vedette.







Rappelons que les comptes officiels de vos artistes préférés sur Facebook, Twitter et Instagram ont un petit crochet bleu.



N'hésitez donc pas à signaler rapidement des faux comptes pour usurpation d'identité lorsque vous en voyez! Il s'agit de la seule façon de faire fermer ces comptes souvent frauduleux.











