Arnaud Soly annonce qu'il quitte les réseaux sociaux

Arnaud Soly a besoin de prendre une pause des réseaux sociaux.

C'est ce que l'humoriste a déclaré, aujourd'hui, dans un message publié sur ses comptes Facebook et Instagram officiels.

En direct presque tous les soirs pendant la confinement, Arnaud Soly a eu beaucoup de plaisir à échanger avec le public sur le web. Malheureusement, il y aura toujours des détracteurs, et ceux-ci se sont manifestés plus que jamais suite à sa vidéo virale sur le port du masque.

La star a donc décidé de quitter les réseaux sociaux temporairement.

Voici le message d'Arnaud Soly :

« Je prends une pause des réseaux sociaux.

Durant la pandémie, ils m’ont permis d’exprimer ma créativité sur une base régulière, que ce soit par l’entremise de mes « lives » improvisés ou de mes capsules humoristiques.

À plus grande échelle, les réseaux sociaux ont aussi été le lieu de prises de parole nécessaires et courageuses – on n’a qu’à penser aux mouvements anti-racistes et à la plus récente vague de dénonciations.

Sauf que je sens aussi que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l’écoute.

Ces plateformes me semblent complètement inadaptées au dialogue.

Ma vidéo humoristique sur le port du masque a généré des milliers de commentaires violents, ce qui, je crois, témoigne d’une certaine souffrance collective.

De plus, ma dépendance aux réseaux sociaux fait que je passe des heures absorbé par les commentaires hargneux, et cela mine mon moral.

Je vais donc supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone pour le restant du mois d’août afin de me libérer l’esprit. Ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas, j’ai juste besoin de reconnecter avec la réalité.

D’ici là, je nous souhaite plus d’échanges respectueux, de nuance, de compassion et d’amour. »

Un « break » qui lui fera probablement le plus grand bien et lui permettra de profiter de l'été!

