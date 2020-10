Audacieux changement de tête pour Charles Hamelin

Alerte au nouveau changement capillaire!

Rien de mieux qu'un changement de saison pour se laisser aller à un petit vent de folie! Le patineur de vitesse sur piste courte Charles Hamelin a opté pour un audacieux changement de tête parfaitement en lien avec l'arrivée de l'automne... et de bébé Violette et de son merveilleux monde de licornes! C'est via Instagram que le nouveau papa nous a dévoilé le résultat de sa métamorphose capillaire surprenante!

« 🦄 », dévoile-t-il tout simplement, avec ses nouveaux cheveux mauve néon!





Sa fiancée Geneviève Tardif a aussi partagé une adorable photo de son amoureux avec sa nouvelle tête et de leur petite puce!



Instagram Geneviève Tardif



Vous aimez?

On se souvient qu'en juin dernier, Jay Du Temple avait fait réagir ses fans après avoir craqué pour des cheveux bleachés et d'énormes smileys!

Découvrez de nouvelles photos craquantes de la petite Violette, adorable bébé du couple!





Psssst! Découvrez quelques craquants portraits de vos stars préférées à l'aventure dans les pommiers!



