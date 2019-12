Axel du Cirque du Soleil: Les couples à l'honneur sur le tapis rouge

Jeudi soir, il y avait foule au Centre Bell lors de la grande première du spectacle Axel, la nouvelle création sur glace du Cirque du Soleil!

Plusieurs personnalités ont défilé sur l’immense tapis rouge qui a pris place avant l’événement, de quoi insuffler une bonne dose de magie à la soirée haute en célébration!



Karine Paradis

L'amour était définitivement au rendez-vous sur le tapis rouge! Eh oui, à notre grand bonheur, la belle Catherine «Peach» Paquin a fait sa toute première apparition publique avec son amoureux Antoine Arsenault! Les lovers étaient cute à souhait!



Karine Paradis



Nos petits préférés d’Occupation Afrique du Sud, Dragos et Polina, filent toujours le parfait amour! Le couple était totalement adorable sur le tapis rouge jeudi soir.



Karine Paradis

Karine Paradis



Kiari et Alex-Anne, grands finalistes d’OD afrique du Sud, étaient aussi des festivités afin de découvrir la dernière création du Cirque du Soleil, tout comme leur comparse Camille!



Karine Paradis



La cigogne livrera très bientôt un beau petit bébé chez Jonas et son amoureuse Carmen! Le chanteur, tout comme sa douce, étaient rayonnants lors de l’événement.



Karine Paradis



La nouvelle maman Lydia Bouchard (Révolution) a profité de la soirée pour nous présenter son amoureux ainsi que sa petite Billie, qui était troooop mignonne!



Karine Paradis

Karine Paradis



Parlant de Révolution, la grande gagnante de l’émission, Janie Richard (du duo Janie et Marcio), est venue faire un tour sur le tapis accompagnée de sa sœur. Un peu plus tard, ce sont les finalistes Adriano et Samantha qui sont venus nous faire un petit coucou!



Karine Paradis

Karine Paradis



Après nous avoir dévoilé son talent de chanteuse, Charlotte Legault (alias Miss BBQ dans District 31) va-t-elle nous dévoiler un talent en danse? En tout cas, si jamais la comédienne se cherche une plug pour entrer à Révolution, elle vient de la trouver avec Jean-Marc Généreux...



Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis



Plusieurs personnalités ont décidé de passer la soirée en famille! C’était le cas pour Benoît Gagnon, Josélito Michaud, Serge Postigo, Martin Petit, Paul Piché et Jean Airoldi, qui ont défilé sur le tapis avec leur petite marmaille!



Karine Paradis



Victoria et Oliver de Les Kult ont fait une rare sortie lors de la soirée! Depuis le 2 décembre dernier, les amoureux sont d’ailleurs les nouveaux parents du petit Skyler Wolf. Félicitations!



Karine Paradis



Est-ce qu’elles se sont appelées pour avoir la même coupe de cheveux? Les BFFs Noémie Bannes et Shanie Blais étaient aussi des célébrations, puisque Shanie est de retour au Québec pour le temps des Fêtes!



Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis



Vanessa Grimaldi (The Bachelor) était aussi de la partie! Voyez plus d'images du tapis rouge au bas de l'article!



Un spectacle haut en couleur



Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire



Si vous cherchez une activité à faire pendant le temps des Fêtes, Axel est le spectacle à ne pas manquer!



Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire



Un patinage spectaculaire, des acrobaties à couper le souffle, de la musique en direct et des visuels superbes: voilà ce qui vous attend dans le tout nouveau spectacle sur glace Axel du Cirque du Soleil!



Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire



Suivez les aventures exaltantes d’Axel et de son groupe dynamique, dont la passion pour la musique et les arts graphiques prend vie dans une expérience électrisante. Sa fascination pour Lei fera des étincelles. Ensemble, ils se lancent dans une quête effrénée en parcourant des univers fantastiques et colorés à la recherche de la lumière volée par le mystérieux Vi.



Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire

Courtoisie Axel - Marie-Andrée Lemire



Axel réussira-t-il à accomplir sa destinée et trouver sa voix? Musique en direct, projections incroyables, performances de patinage et prouesses acrobatiques de haute volée seront au rendez-vous dans Axel du Cirque du Soleil, présenté au Centre Bell de Montréal jusqu’au 29 décembre!

Voyez plus de photos de la soirée!



Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis

Karine Paradis



Vous aimerez aussi :