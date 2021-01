Benoît Gagnon partage une magnifique photo de sa nouvelle amoureuse

Benoît Gagnon file le parfait bonheur!

Quelques mois après sa rupture médiatisée avec Jenna Shapiro, le plus que sympathique animateur de Rouge FM a retrouvé l'amour dans les bras d'une belle mannequin.

Hier, c'est via Instagram que l'animateur radio et homme d'affaires a publié une magnifique photo de sa nouvelle compagne, tout sourire!

«L’aimer sans limites et de tout mon coeur ✅

❤️U @nath_sanschagrin ✨», dévoile-t-il, visiblement comblé d'amour.





Voici d'ailleurs quelques photos de la superbe mannequin Nathalie Sanschagrin!





En décembre dernier, Benoît s'était confié pour la première fois sur sa rupture avec Jenna Shapiro, la maman de leur adorable Charles.

«Nous avons décidé d’essayer de nouveau. Certaines choses n’avaient pas changé et ne marchaient pas. Nous nous sommes rendu compte que nous ne sommes pas à la même place. (...) J’ai envie de vivre et d’expérimenter certaines choses. Jenna n’était pas rendue là dans son cheminement. La meilleure chose que nous pouvions faire, c’était de nous laisser de l’espace pour pouvoir grandir et vivre séparément!»

«Nous ne sommes plus ensemble depuis l’hiver dernier, avant le début de la pandémie. Jenna a quand même habité à la maison. Je ne voulais pas qu’elle parte sans être bien installée, heureuse, contente de son nouveau chez-elle. Elle a passé une bonne partie de l’été avec nous, puis elle est partie. Elle habite dans un grand appart avec sa sœur et elle est heureuse. Savoir qu’elle est bien fait en sorte que je le suis aussi!»





Vous aimerez aussi :