Benoît Gagnon rend un hommage très touchant à son père décédé

Benoît Gagnon nous offre une bonne dose d'émotions en cette fin de semaine! Dans une publication Instagram, le célèbre animateur a rendu hommage à son père décédé il y a maintenant 18 ans.

Avec de superbes photos souvenirs de lui et son papa, Benoît Gagnon lui adresse une lettre.

Dans ce message, il parle directement à son défunt père, et donne de ses nouvelles de lui, de sa mère et de ses enfants. La star lui explique aussi qu'il a rencontré une femme avec qui il a envie de passer toute sa vie.

Voici la publication très touchante de Benoît Gagnon, à lire avec un mouchoir en main :

« Ça fait 18 ans aujourd’hui que t’es décédé papa ... je sais pas comment ça se passe au paradis mais ici ouf on l’a pas eu facile depuis un an j’te jure. Mais bon, le principal, maman va super bien, elle se clanche un verre de blanc à 5h comme quand t’étais là, elle commence à en avoir plein l’cul mais son moral est bon. Elle a hâte à l’été et aussi de venir à maison. Je lui parle 2-3 fois par semaine mais je l’ai juste vu 2 fois depuis Noël 2019. Jérôme a eu un boutte rough à job mais il est solide et il va super bien. Il a reçu une nouvelle guitare hier, on vient de le perdre pour un mois. Mathieu hésite entre le CEGEP pis l’Université et il travail en cuisine pour l’instant. Il est rendu à 6’2” et t’aimerais le voir aller. Criss qu’il est brillant. Tu serais fier de lui. T’as jamais rencontré Sophie mais fais moi confiance, tu l’aurais beaucoup aimé. Elle fait son CÉGEP en anglais et elle joue au flag football. Elle est super bonne, t’aurais trippé de venir la voir jouer comme quand tu venais voir mes games. Et comme toi, elle adore la musique et comme on a ton piano ici elle le fait résonner des fois et j’ai toujours l’impression que t’es avec nous quand je l’entend. Y’a Charles aussi. Te dire comment il me parle souvent de toi. Il est impressionné que son grand-père était policier. Je lui montre souvent des photos de toi et il dit que t’es beau. Je trouve ça cute. Il a une douceur incroyable et sa curiosité t’aurait faite tripper. Moi. Je vais super bien. La dernière année en fut une de transition mais je vais super bien. J’ai rencontré une femme extraordinaire, belle comme un cœur et d’une bonté infinie. Elle s’appelle Nathalie et je sais à quel point tu l’aimerais. Brillante, elle a beaucoup voyagé et elle aime le bon blanc. Je te le dis, tu l’aurais aimé. Je vais passer le reste de ma vie avec elle p’pa. C’est elle. Je le sais. Je pourrais pas te l’expliquer mais je pense que tu le verrais dans mes yeux. Elle a deux grands enfants et ils sont très gentils. Math, Soph et Charles s’entendent super bien avec eux. C’est comme ça cette année. Je pense très souvent à toi, je t’aime pis tu me manques profondément ❤️ »

Un hommage extrêmement émouvant qui a suscité beaucoup de réactions auprès des abonnés de l'animateur.

On lui envoie toutes nos pensées en cette semaine plus difficile, et on lui souhaite tout le bonheur du monde avec ses enfants et sa nouvelle amoureuse.

