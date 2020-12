Benoît Gagnon s'ouvre pour une rare fois sur sa rupture

Benoît Gagnon s'est ouvert pour la première fois sur sa rupture, cette semaine en entrevue.

Le célèbre animateur et la mère de son fils, Jenna Shapiro, se sont séparés au cours de l'été.

C'est elle qui avait confirmé leur séparation en octobre dernier, par le biais d'une story Instagram. De son côté, Benoît Gagnon n'avait encore jamais commenté la situation publiquement... avant aujourd'hui!

Karine Paradis

En entrevue avec le magazine 7 Jours, Benoît Gagnon revient sur cette rupture qui s'est faite tout doucement.

Voici ce qu'a déclaré la star québécoise à ce sujet :

« Nous avons décidé d’essayer de nouveau. Certaines choses n’avaient pas changé et ne marchaient pas. Nous nous sommes rendu compte que nous ne sommes pas à la même place [...].

J’ai envie de vivre et d’expérimenter certaines choses. Jenna n’était pas rendue là dans son cheminement. La meilleure chose que nous pouvions faire, c’était de nous laisser de l’espace pour pouvoir grandir et vivre séparément. [...] Je ne voulais pas qu’elle parte sans être bien installée, heureuse, contente de son nouveau chez elle. Elle a passé une bonne partie de l’été avec nous, puis elle est partie. Elle habite dans un grand appart avec sa sœur et elle est heureuse. Savoir qu’elle est bien fait en sorte que je le suis aussi »

Rappelons qu'en août 2019, le couple avait décidé de prendre des chemins différents après huit ans d'amour. Les amoureux avaient décidé par la suite, en novembre, de donner une deuxième chance à leur amour et étaient revenus ensemble officiellement.



En plus d'être le père du jeune Charles, Benoît Gagnon est le fier papa de Sophie et Mathieu, deux ados nés d'une union précédente.

Vous aimerez aussi: