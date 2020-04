Bianca Gervais et Sébastien Diaz racontent une histoire à vos enfants!

En plein confinement, plusieurs vedettes proposent du contenu original et unique à leurs abonnés sur les réseaux sociaux.



Aujourd'hui, c'est au tour de Bianca Gervais et Sébastien Diaz de nous divertir avec leur nouveau projet «Seb et Bibi te raconte une histoire». Le populaire couple raconte une histoire à vos enfants, à écouter à n'importe quelle heure de la journée!



«Chers parents, voici un précieux 10 minutes de pause en ces temps de confinement! Une histoire à écouter à la maison avant la sieste ou le dodo, quand vous sentez que ça va déborder, que vous avez besoin d’une pause le temps d’envoyer un courriel… Bref, vous en faites ce que vous voulez!», ont écrit les tourtereaux sur les réseaux sociaux.



N'attendez plus et écoutez dès maintenant «Albert 1er, le roi du rot», une histoire de l'auteur Simon Boulerice.





Quelle belle initiative, n'est-ce pas? Gageons que vos enfants tomberont sous le charme de l'adorable voix de Bianca Gervais!



Par ailleurs, on a appris une excellente nouvelle en mars dernier : l'émission Format Familial sera de retour en septembre prochain pour une septième saison. On a très hâte de retrouver le populaire couple dans nos télés!





Karine Paradis



Vous aimerez aussi :