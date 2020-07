Bianca Gervais souligne ses 9 ans de mariage avec Sébastien Diaz!

Il y a 9 ans, Bianca Gervais épousait Sébastien Diaz, l'amour de sa vie!



Rappelons que ceux-ci se sont mariés en 2011 au Château Ramezay dans le Vieux-Montréal, entourés de leurs proches et leurs meilleurs amis.



Afin de souligner cette journée toute spéciale, la populaire comédienne a publié un hommage à son amoureux sur les réseaux sociaux.



« C’est notre anniversaire de mariage, aujourd’hui. Neuf ans mariés, dix ensemble. Et... on a complètement oublié!! Il travaille jusqu’à minuit, je tourne aux aurores. Pas grave. Nous avons des décennies pour nous rattraper. Main dans la main se berçant sur notre perron, tout plissés, à 90 ans. Le temps devant nous. Je n’échangerais notre vie contre aucune. Cet homme, cri** que je l’aime. Viscéralement.

@diazseb Je déplacerais des montagnes pour toi.

(Son SEUL défaut est qu’il s’endort trop souvent avec un verre de vin rouge sur notre divan en tissus gris 🤷🏻‍♀️) », a-t-elle écrit sur Instagram.



Ils sont si beaux ensemble. Que l'amour continue toujours pour ce magnifique couple!



Par ailleurs, Bianca Gervais et Sébasiten Diaz ont récemment révélé une excellente nouvelle : ils seront de retour en septembre prochain pour une septième saison de leur émission Format Familial. Voyez leur annonce ici!





Karine Paradis - enVedette



Vous aimerez aussi :