Blessure au bras pour Ricardo

Est-ce que Ricardo a trop fait de popote pendant la pandémie?

Depuis quelques jours, une mystérieuse photo de Ricardo Larrivée fait jaser sur les réseaux sociaux du chef. Eh oui, alors qu'il était en promenade en vélo sur le bord de l'eau avec son amoureuse Brigitte, Ricardo a publié une photo où on pouvait l'apercevoir avec un bras en écharpe. S'est-il blessé?

«On célèbre l’arrivée du printemps en magasinant nos vélos pour l’été! Bonne journée à toutes et à tous 🌤️», dévoile Ricardo sur Instagram.





Tout de suite, ses fans ont voulu savoir ce qui était arrivé au populaire chef et s'il s'était cassé un bras dernièrement?!

Rapidement, l'équipe de Ricardo a calmé les craintes des abonnés du chef en publiant une réponse via Instagram:



Instagram Ricardo



On envoie une dose massive d'ondes positives au chef et on espère qu'il sera en pleine forme rapidement!

Pssst! Sur une note plus positive, l'animateur de radio Mario Lirette est en convalescence après avoir subi un double pontage!



