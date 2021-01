Brandon Prust est hospitalisé

Brandon Prust est à l'hôpital. Le célèbre joueur de hockey est hospitalisé car il doit subir une troisième chirurgie à l'épaule.

Une épreuve douloureuse mais nécessaire, qui lui permettra d'aller mieux par la suite.

Afin de rassurer ses fans, Brandon Prust a partagé quelques photos de lui de son lit d'hôpital. Une première juste avant l'opération, une deuxième une fois les effets des calmants ressentis et une troisième pour raconter une drôle de petite anecdote!

Voici les publications de l'ex-joueur des Canadiens de Montréal :

« Ils m’ont demandé ce que je voulais manger et j’ai demandé si je pouvais me faire livrer du McDo, et je pensais que j’étais le gars le plus drôle au Canada. Finalement, quand mon buzz est passé, j’ai réalisé qu’ils entendent probablement cette joke à tous les jours lol »

Suite à cela, Brandon Prust a publié une mise à jour montrant qu'il avait réellement eu droit à du McDo... grâce à son amoureuse! La belle Lauren lui a apporté un repas complet, ce qui lui a valu le titre de « la meilleure infirmière » personnelle!

D'ailleurs, l'ex-époux de Maripier Morin a partagé une rare photo de sa blonde, cette semaine sur Instagram. On vous invite à revoir le cliché dès maintenant sur enVedette!

Et on souhaite un bon rétablissement à Brandon Prust aux côtés de sa douce!

