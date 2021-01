Brandon Prust partage une rare photo de son amoureuse

Brandon Prust a partagé une rare photo de son amoureuse, hier soir sur Instagram!

Comme vous le savez peut-être, l'ex-mari de Maripier Morin est en couple avec une jolie brunette, Lauren Zanini, depuis l'an dernier.

Mis à part quelques photos d'eux prises lors d'événements, les tourtereaux sont assez discrets sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, Brandon Prust a dévoilé une photo de sa douce en train de lui faire une pédicure! Voici le drôle de cliché partagé par l'ex-joueur des Canadiens de Montréal :

Brandon Prust sur Instagram

« Les samedis football et pédi! »

Qui sait, Brandon Prust lancera peut-être la mode masculine du vernis coloré sur les ongles d'orteils!

On a appris que la star était à nouveau en couple au printemps dernier. Brandon Prust a partagé une superbe photo de lui avec Lauren à l'occasion de son 25e anniversaire, confirmant du même coup leur relation amoureuse. Ils sont inséparables depuis ce temps!

Le beau sportif a pris sa retraite du monde du hockey professionnel à la fin de l'année 2017. Il est depuis coach et mentor pour l'équipe junior London Knights à London, en Ontario.

Il est aussi à la tête de son organisme, The Brandon Prust Foundation, qui vise à offrir une vie plus saine et heureuse aux enfants.

