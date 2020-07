Maripier Morin: Buick met fin à son partenariat avec l'animatrice

Visée par des allégations de harcèlement sexuel, Maripier Morin perd un nouveau contrat. La marque automobile Buick, qui collaborait avec la populaire animatrice depuis de nombreuses années, a annoncé jeudi qu'elle mettait fin à leur partenariat.



« À titre de partenaires de longue date de Maripier Morin, nous avons été mis au courant de ces allégations. GM Canada se fait un point d'honneur de respecter les normes morales et éthiques les plus élevées, et il en va de même pour ses partenaires. Par conséquent, nous avons pris la décision de suspendre ce partenariat. »





Dans les dernières heures, les compagnies Blush Lingerie et BonLook ont elles aussi décidé de rompre les liens avec la vedette.



Afin de mieux comprendre ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire, voici le témoignage de la chanteuse Safia Nolin :

« En mai 2018, dans un bar de Montréal, une des femmes les plus populaires de la TV au Québec m'a assault. J'étais en peine d'amour et j'avais beaucoup maigri, elle m'a dit que ça m'allait bien.



Elle m'a dit qu'elle recevait des messages sur IG disant quelle ressemblait à mon ex et elle m'a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à deux pouces de moi et j'étais comme un bloc de glace. Elle m'a demandé mon âge, m'a dit que j'étais jeune et qu'elle pouvait être ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage, qu'elle allait me nourrir. Tout cela sur un ton super sexuel et en me caressant les bras.

Elle a dit des choses racistes. Elle m'a dit « toi à part être lesbienne, t'es quoi? » J'ai dit « Je suis arabe. » Et elle m'a demandé pourquoi j'étais pas dans un taxi. Elle a aussi dit en parlant d'une barmaid « la barmaid noire est fâchés parce qu'elle est noire. ». Et elle a rajouté « Je ne suis pas raciste, mon anus est petit comme celui d'une asiatique. »

Après ça, elle m'a mordu la cuisse tellement fort que j'ai eu un bleu énorme pendant deux semaines. La première soirée c'est le soir où elle m'a mordu. On voit ses dents pis un début de bleu de le milieu. J'ai crié au meurtre dans le bar ellement ça m'a fait mal. C'est pas parce que la personne en question est une femme et qu'elle mesure 4p11 que c'est pas du harcèlement sexuel. Ça fait deux ans que j'essaie de me rentrer ça dans la tête. Ces propos restent du harcèlement, peu importe qui le fait vivre à qui.

J'ai peur de dire c'est qui, mais voilà un indice: C'est Maripier Morin »



