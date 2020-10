Brigitte Boisjoli se confie sur son «après-separation» et ses problèmes financiers

Brigitte Boisjoli était l'invitée de Patrick Huard ce mardi à La Tour.



La populaire chanteuse s'est confiée sur son «après-séparation» et ses problèmes financiers des derniers mois. La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour les artistes, pour qui la majorité des spectacles ont été annulés.



« Ça a été une bombe. Au dirait qu'on a aspiré notre métier et il n'existait plus du tout. On aurait jamais pu imaginer ça. Ça n'a pas été le bonheur total. Je suis un peu prise dans un "après-séparation", où je suis dans une maison trop grande pour ma fille et moi, avec un terrain trop grand de campagne à entretenir. Il faut la payer la maison.

J'étais habituée d'avoir des revenus. Depuis 11 ans que je gagne très bien ma vie. [...] Je n'écris pas de tounes alors, des redevances, je n'ai pas ça. Ça ne pouvait pas durer éternellement. J'essayais de me trouver une porte de sortie : j'ai été faire de la radio tout l'été de 5h30 à 8h30. J'ai vendu ma maison, trop grande, trop chère, et je me suis acheté une petite maison en ville. [...]

C'est plus moi que ça a affecté. C'est beaucoup d'adaptation. Je suis encore en deuil de cette maison-là », a-t-elle expliqué avec transparence.



Très discrète sur sa vie privée, Brigitte Boisjoli publie rarement des photos de son enfant sur les réseaux sociaux. La vedette et sa fille ont été récemment photographiées à la une d'un magazine! Voyez l'adorable portrait mère-fille ici.







