Bruno Blanchet est à nouveau grand-père et partage une photo de sa petite-fille!

Bruno Blanchet est à nouveau grand-père!



Son fils, Boris Blanchet, et sa conjointe, ont accueilli une petite fille en parfaite santé cette semaine. Les nouveaux parents ont décidé d'appeler leur Zoé.



Le populaire animateur, comédien et globe-trotter a lui-même annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.



Voici une adorable photo du poupon :



« Bonjour, je m'appelle Zoé! Ma maman est Tan, mon papa c'est Boris, et j'ai un grand frère qui s'appelle Zack. Je suis chanceuse!! Je suis arrivée ce matin, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Il paraît que mon grand-papa Bruno a très hâte de me prendre dans ses bras 😍❤️💕 », a écrit Bruno Blanchet en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



Tous nos voeux de bonheur à Boris et sa copine!



Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant à Bruno Blanchet sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets! Il publie régulièrement des photos de lui et de son quotidien!

Vous aimerez aussi :