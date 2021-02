Ça passe ou ça casse: le look orange et noir de Mariana Mazza

Mariana Mazza est notre vedette du jour!

La belle humoriste a dévoilé une nouvelle photo sur Instagram, sur laquelle elle a un look flamboyant!

Comme vous l'avez peut-être vu passer cette semaine, la star s'est fait couper une frange carrée.

En confinement à la maison, aujourd'hui, Mariana Mazza a eu envie de se mettre sur son 31... même si elle n'avait aucune activité de prévue! Elle a donc enfilé un chic chemisier noir satiné sous un superbe veston orange vif. Pour compléter son look, la jeune femme s'est fait un maquillage léger et lumineux et a laissé ses cheveux naturellement vagués détachés.

Voici la magnifique photo de Mariana Mazza avec son style éclatant :

De quoi réchauffer le froid mordant de février!

Aimez-vous le combo de couleurs orange et noir?

Au niveau personnel, Mariana était en entrevue à La Tour la semaine dernière et a fait de rares confidences sur son amoureux, dont elle garde l'identité secrète depuis plusieurs années déjà :

« Mon amoureux actuel, je ne dis jamais son nom, c'est comme Voldemort! Ça fait maintenant cinq ans qu'on est ensemble. Il y a un règlement dans notre couple: fâchés ou pas fâchés, en chicane ou non, heureux ou tristes, quand la chanson Fly Me to the Moon de Bobby Womack part — pas celle de Frank Sinatra —, il est obligé de se lever, où qu'il soit, afin qu'on la danse au complet! »

Dans un tout autre ordre d'idées, la star de l'humour a récemment fait modifier son imposant tatouage d'Éric Lapointe: la star de l'humour a dévoilé qu'elle avait fait ajouter une moustache et des lunettes au visage tatoué sur sa cuisse. Elle a également fait ajouter quelques franges au collet du veston!

