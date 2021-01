Carey et Angela Price : voyez un adorable portrait de leur bébé!

Carey Price et sa femme, Angela Price, ont accueilli leur troisième enfant en octobre dernier!



L'épouse du célèbre gardien de but des Canadiens de Montréal a illuminé notre fil d'actualités Instagram, aujourd'hui, avec une mignonne photo du petit Lincoln.



Âgé d'à peine quelques mois, le jeune garçon est plus mignon que jamais!



Voici l'adorable portrait du poupon :



On craque! Il est tellement beau!

Rappelons que le petit Lincoln a deux grandes soeurs : Liv, qui a 4 ans, et Millie, née en décembre 2018.



Quelle belle famille!

On vous invite à suivre Angela Price sur Instagram où elle partage quotidiennement des photos avec son amoureux et leurs enfants.



