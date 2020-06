Carey Price: sa famille déchirée de le voir revenir à Montréal

Il y a beaucoup d'émotions chez les Price aujourd'hui : la famille de Carey Price a dû lui dire au revoir pour quelques temps car il revient jouer avec les Canadiens de Montréal!

Le célèbre gardien de but rentre au Québec alors que sa femme Angela et leurs deux filles resteront dans leur maison de Kennewick, dans l'état de Washington aux États-Unis.

Ce matin, Carey Price a pris l'avion vers Montréal. Toute la famille l'a accompagné à l'aéroport pour l'embrasser avant son départ. Angela Price a ensuite partagé une superbe photo de ce moment touchant sur Instagram :

« Je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez! On a envoyé Papa à Montréal ce matin. Bien sûr, pendant ce moment déchirant, Liv a pris le temp de dire à Carey 'Quand tu vas partir, Maman et moi on pourra faire ce qu'on veut' Où est-ce que les enfants prennent ce genre de truc? »

Une émouvante photo de famille!

Le départ de Carey Price vers Montréal doit être plutôt chamboulant pour son épouse, Angela, qui attend leur troisième enfant. En effet, le couple a récemment annoncé qu'ils attendaient la venue de la cigogne cet automne!

Carey Price et Angela sont déjà parents de deux adorables fillettes : Liv, qui a 4 ans, et Millie, née en décembre 2018.

