Caroline Néron est en deuil.



La célèbre femme d'affaires vit actuellement un moment difficile puisque l'une de ses amies est décédée d'un cancer des ovaires.



C'est via Instagram que Caroline Néron a rendu un dernier hommage à Marie-Sim, qui a eu un rôle très important dans sa carrière d'entrepreneure :



«Aujourd’hui pour moi c’est jour de réflexion.

Je pars sur la route vers Victoriaville pour aller offrir mes sympathies à une famille merveilleuse et généreuse qui vient de perdre l’une de leurs filles suite à un cancer des ovaires. Cette famille de bijoutiers sont mes premiers clients, ils m’ont toujours appuyé , encouragé et ce jusqu’à la dernière journée...et encore...Je n’oublierai jamais... Je suis très ébranlée depuis la nouvelle, je ne comprends pas...tellement du bon monde, une belle famille où l’amour des siens est leur priorité....pourquoi eux? pourquoi cette épreuve fatale?

Et puis j’ai peur, moi l’Hypocondriaque qui dans ces moments se rappelle toujours à quel point la vie est fragile... Je veux profiter de ce moment de solitude pour faire le bilan de ma dernière année...les changements, les départs, les épreuves mais surtout, l’évolution, la nouvelle direction, les vrais amis, les nouveaux aussi...la nouvelle routine...la raison du pourquoi...

La vie est dure parfois, même souvent...mais elle est belle, il faut donc en prendre soin! Être authentique, montrer ses vraies couleurs, s’entourer de bonnes personnes, évoluer, apprécier et surtout redonner ... profitons de la vie au maximum!

La vie est un cadeau!

Je vous encourage à faire comme moi, un don à fondationchus.org. En soutien à ces femmes qui sont atteintes d’un cancer des ovaires... Louise, Simon, et toute la famille. Je suis de tout cœur avec vous ❤️ RIP Marie-Sim»



Nous offrons toutes nos condoléances à Caroline Néron, ses amis et ses proches, pendant cette épreuve difficile.



Vous aimerez aussi :