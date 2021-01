Caroline Néron sensuelle et magnifique dans un chandail transparent

Caroline Néron est notre vedette du jour!



La populaire comédienne et femme d'affaires attire tous les regards, partout où elle passe. Elle épate une fois de plus ses milliers de fans aujourd'hui avec un superbe look!



Vêtue d'un chandail brillant transparent, la star est plus sensuelle que jamais. Pour compléter son style, elle a agencé le tout avec de sublimes bijoux de sa collection.



Voici le magnifique cliché de Caroline Néron :



Elle est sublime!

On vous invite à suivre dès maintenant la vedette de District 31 sur Instagram pour admirer ses nombreux styles. Elle est toujours chic et élégante!



Caroline Néron a documenté son retour sur le plateau de District 31, au début janvier, avec quelques vidéos en coulisses. Découvrez les images maintenant!



