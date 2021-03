Caroline Néron s'ouvre sur sa relation avec son ex-conjoint

Caroline Néron était de passage sur le plateau de La Semaine des 4 Julie, mardi soir.



La comédienne et femme d'affaires s'est confiée à Julie Snyder sur sa relation avec son ex-conjoint, Jean-Marc Gagné. Ce dernier a été très présent pour elle et sa fille Emmanuelle depuis les deux dernières années.



« Il m'a beaucoup aidé dans ma transition. Il m'aide encore. On est devenu de très bons alliés. On est le père et la mère d'Emmanuelle. Je m'entends super bien avec sa femme. Je l'ai redécouvert dans toute cette crise-là. Il a pris beaucoup soin de moi, beaucoup pris soin d'Emmanuelle. C'était très généreux de sa part. »



Caroline Néron a également expliqué pourquoi elle a pris la décision d'ajouter à son testament Nathalie, la nouvelle amoureuse de son ex.



« Nathalie est très près d'Emmanuelle. Ce n'est pas juste les parents qui font l'éducation d'un enfant, mais aussi ceux qui sont autour. Nathalie est tellement présente pour Emmanuelle et Emmanuelle l'adore elle aussi. C'est une discussion que Jean-Marc a ouvert et j'ai décidé de le faire. Je vais le faire parce que j'y crois et que s'il nous arrive quelque chose à nous deux, je sais que Nathalie serait totalement présente pour Emmanuelle. »



Comme c'est inspirant!



Revoyez maintenant l'entrevue complète de Caroline Néron et sa fille à La Semaine des 4 Julie sur Noovo.ca. Il s'agit de la toute première entrevue télévisée de la jeune Emmanuelle!



Rappelons qu'on peut actuellement voir Caroline Néron dans le film La Déesse des mouches à feu, partout dans les cinémas, aux quatre coins du Québec. À sa sortie initiale le 25 septembre 2020, le long métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette était le film #1 au Canada en six jours avant de quitter les écrans suite à la fermeture des salles. Voyez la bande-annonce remplie d'émotions!



