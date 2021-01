Caroline Néron sublime dans un col roulé moulant à motif léopard!

Caroline Néron attire tous les regards, partout où elle passe!



La star surprend une fois de plus ses ses milliers d'abonnés aujourd'hui avec un magnifique style.



Vêtue d'un superbe col roulé moulant à motif léopard, la comédienne et femme d'affaires est à couper le souffle. Pour compléter son look, elle a agencé le tout avec de sublimes colliers fashion!



Voici le magnifique portrait de Caroline Néron :



Elle est sublime!



Caroline Néron a précisé en légende de sa publication que son style est inspiré de Pascale Lanier, son personnage dans District 31!







Saviez-vous que la fille de Caroline Néron est également comédienne? La jeune fille a d'ailleurs récemment obtenu un rôle! Afin d’annoncer la nouvelle à ses abonnés, la fière maman a partagé une vidéo montrant le moment où la belle Emanuelle apprend la nouvelle de la bouche de son agente! Voyez maintenant les touchantes images!



