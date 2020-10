Caroline Néron révèle la couverture de son livre!

Caroline Néron a dévoilé la couverture de son livre sur les réseaux sociaux!



La femme d'affaires raconte son parcours inspirant dans un nouvel ouvrage intitulé Néron inc : La force de l'épreuve, disponible partout dès aujourd'hui. Elle y aborde notamment sa faillite, qui avait fait couler beaucoup d'encre l'an dernier.

Voici le superbe portrait de la star, réalisé par la photographe Crila :



Sur Instagram, Caroline Néron s'est confiée sur le processus d'écriture de son livre, qu'elle qualifie de «thérapeutique».



« Dans les prochains jours ce sera la sortie de mon livre. Je n’étais pas certaine à l’idée de mettre mon histoire sur papier. Mais cette proposition s’est imposée dans ma vie comme une étape nécessaire à ma renaissance...tout d’abord carrément thérapeutique, on sort le méchant et on pleure toutes les larmes de notre corps. Puis, avec le recul, les choses se clarifient ...on reconnaît nos erreurs, on pardonne aux autres et on se reconstruit...Merci Valérie pour ta précieuse collaboration, ta belle plume, mais surtout ton écoute, ton empathie, et maintenant ton amitié.❤️ Je repars avec un bagage d’expérience et de leçons de vie... », a-t-elle écrit.



Caroline Néron a révélé en entrevue cette semaine qu'elle relancera sa compagnie de bijoux d'ici quelques semaines. Une nouvelle collection est à prévoir pour cette saison! Découvrez maintenant tous les détails.



On peut également voir actuellement la vedette au cinéma dans le film La déesse des mouches à feux. L'actrice tient le rôle de la mère de Catherine, une ado turbulente. On vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce de ce drame dès maintenant!



