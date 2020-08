Cath Peach d'OD Grèce en vedette dans «Sur la route» sur VoyageVoyage!

Les deux premiers épisodes de la nouvelle websérie Sur la route mettant en vedette l'influenceuse Cath Peach est disponible dès aujourd'hui sur VoyageVoyage!



Suivie par plus de 286 000 personnes sur Instagram, la jeune femme que l'on a découverte à Occupation Double Grèce a soif de voyage! Avec la situation actuelle, elle en profite pour partir sur les routes du Québec. Un seul objectif demeure : découvrir ce que le Québec a de plus beau à offrir!

À travers les 6 épisodes de ce docu-réalité, Cath Peach va à la rencontre de ses meilleurs amis. Elle passera entre autres du temps avec l'humoriste Math Duff et les influenceuses Cindy Cournoyer et Noémy Petit. Elle visitera également les Îles de la Madeleine en compagnie de la célèbre animatrice et productrice Julie Snyder!



L'ex-vedette de téléréalité retrouvera également Andrew O'Reilly, avec qui elle a remporté OD Grèce. Les complices découvriront ensemble les petits trésors cachés de la Baie des Chaleurs. Que reste-il de leur relation? Tous deux infirmiers, qu'ont-ils en commun?



Trop cool! On a hâte de découvrir les plus beaux endroits de notre belle province!



Vous pouvez visionner les deux premiers épisodes de Sur la route dès maintenant sur le site de VoyageVoyage. Cath rejoint d'abord Math Duff à Tadoussac pour ensuite passer une journée de rêve sur la ferme avec Noémy Petit à la ferme!



