Catherine Brunet photographiée par Xavier Dolan en couverture du Clin d'oeil!

Catherine Brunet est magnifique en couverture du numéro estival du magazine Clin d'oeil!



En raison de la pandémie de coronavirus, la publication n'a pas pu organiser une séance photo traditionnelle. Afin de respecter les règles en vigueur du confinement, la populaire comédienne a donc pris la pose devant l'objectif de son bon ami Xavier Dolan. C'est également ce dernier qui a rédigé l'entrevue de la vedette pour le magazine.



Voici le sublime résultat ci-dessous :

« J’ai été stressée tout le long avant parce que c’était en distanciation donc pas de coiffure ni de maquillage ni d’équipe sur place ni d’éclairage. Il faisait mille degrés. On avait de la super bonne eau citronnée that’s it.

Par contre le fait que ce soit Xavier Dolan un gars avec un talent ok qui me shootait, ça m’a mise en confiance et en bonheur. Sans blague ça va tellement avec ma mentalité que de travailler avec des amis, c’est la chose que j’aime le plus au monde, et que y’a pas grand chose de plus important dans le fond. C’est aussi Xav qui a mené l’entrevue. On parle de confinement mais aussi de sujets qui nous touchent les deux.

En tout cas merci à l’équipe du Clin d’œil de m’avoir permis de vivre ça. », raconte la vedette en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



On adore le portrait de la star! Comme toujours, Catherine Brunet est absolument sublime!





Rappelons que Catherine Brunet tient la vedette de la série Pour toujours, plus un jour, qui nous plonge dans l'univers de Chuck (Pier-Luc Funk), un jeune homme atteint d'une maladie rare qui a malheureusement évolué et dont il ne reste qu'un an à vivre. Lui et son amoureuse, la belle Delphine, tenteront de profiter au maximum de chaque instant. C'est à voir maintenant sur Crave!









Vous aimerez aussi :