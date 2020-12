Catherine St-Laurent dévoile une rare photo avec son amoureux!

Catherine St-Laurent et son amoureux, le rappeur Loud, sont nos vedettes du jour!



Les tourtereaux, qui sont plutôt discrets sur leur relation amoureuse, partagent très rarement des photos ensemble sur les réseaux sociaux.



La comédienne de District 31 a surpris ses fans, cette semaine, alors qu'elle a dévoilé un portrait en noir et blanc de son copain et elle.



« La tournée et le boy Shangai guy », a-t-elle écrit en légende de sa publication sur Instagram.



Voici le magnifique cliché du couple :



Comme ils sont beaux ensemble!



On pourra voir Catherine St-Laurent dans District 31 cet hiver.



À quelques jours du retour de la populaire série, l'équipe a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce sur les réseaux sociaux. Les images nous donnent un aperçu de ce qui attend l'équipe du 31 après la finale bouleversante du 17 décembre dernier. Revoyez l'intense bande-annonce ici.



D'ailleurs, la productrice Fabienne Larouche a récemment annoncé une merveilleuse nouvelle: il y a aura bel et bien une sixième saison de District 31!





ICI Télé



