Le célèbre auteur-compositeur-interprète Raymond Lévesque est décédé

Raymond Lévesque est décédé ce lundi le 15 février 2021.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète était âgé de 92 ans. Il avait contracté la COVID-19.

« C’est avec le cœur très lourd que nous vous annonçons le décès de notre grand, Raymond Lévesque des suites de la COVID-19. Auteur-compositeur, interprète, poète, romancier et dramaturge québécois, il a été un véritable pionnier et une figure marquante de la culture québécoise » a indiqué sa famille dans un message annonçant sa disparition.



Raymond Lévesque a connu un immense succès dans toute la francophonie au cours de sa carrière. Il a composé des centaines de chansons, dont le classique Quand les hommes vivront d'amour.



Le poète a reçu plusieurs prix, dont le Félix Hommage en 1980. Il a également été fait chevalier de l'Ordre national du Québec en plus de recevoir la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale.







De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'artiste sur les réseaux sociaux, dont le Premier ministre du Canada Justin Trudeau :



« Raymond Lévesque était l’un de nos plus grands chansonniers. Sa voix et ses mots seront toujours avec nous. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui pleurent sa perte. »



Raymond Lévesque était l’un de nos plus grands chansonniers. Sa voix et ses mots seront toujours avec nous. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui pleurent sa perte. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 16, 2021



La chanteuse Marie-Élaine Thibert était une grand fan de Raymond Lévesque. Elle a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage :



« Quelle grande tristesse d’apprendre le décès du grand Raymond Lévesque ce soir... bon repos mon ami... »

Toutes nos pensées vont aux proches de Raymond Lévesque en cette période de deuil.



Vous aimerez aussi :