Céline Dion demande aux Canadiens de respecter les directives de santé publique

Céline Dion a lancé un message important de santé publique, jeudi, à ses fans sur les réseaux sociaux.



La célèbre diva a encouragé ses fans Canadiens à télécharger l'application Alerte COVID afin de limiter la propagation du coronavirus.



« Après tant de mois, la plupart d’entre nous ressentons la « fatigue pandémique » mais il est très important que nous poursuivions les efforts : suivre les directives de santé publique, se distancier physiquement, porter un masque et bien se laver les mains. Si vous êtes au Canada, téléchargez l’application Alerte COVID. Cette appli vous permet d’être averti en cas d’exposition potentielle au virus, et l’information reste complètement confidentielle. Faisons tout en notre possible pour nous garder les uns les autres en sécurité », a-t-elle écrit.







L'application Alerte COVID permet à ses utilisateurs de savoir s'ils ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Jusqu'à maintenant, l'application est disponible dans neuf provinces et territoires et a été téléchargée plus de 6 millions de fois.



Rappelons que la campagne est débutée parout au Canada. D'ailleurs, Laurent Duvernay-Tardif, qui est retourné travailler dans un CHSLD pendant la deuxième vague de coronavirus, a reçu sa première dose du vaccin cette semaine.



