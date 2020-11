Céline Dion dénonce le harcèlement dont elle a été victime dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la star se joint à L'Oréal Paris pour lutter contre le harcèlement de rue.



« Ça m'est arrivé en coulisses quand je rencontrais des personnes. Un homme un peu trop démonstratif avec sa main dans le bas de mon dos. Je n'ai pas réagi sur le moment, mais c'était très perturbant. Parfois aussi, des compliments un peu déplacés, des remarques sur mon corps qui ressemblaient plus à des avances, qui me mettaient aussi très mal à l'aise. Ça arrive trop souvent à beaucoup de personnes et nous devons réagir », confie la chanteuse.



Écoutez son témoignage bouleversant ci-dessous :



Stand Up est un programme de formation créé par L’Oréal Paris en partenariat avec l’OBNL Hollaback! visant à prévenir le harcèlement de rue et créer un environnement de respect et de sécurité pour tous.







Sur une autre note, Céline Dion a écrit un texte particulièrement touchant sur sa nièce Karine, décédée au jeune âge de 16 ans, appuyant du même coup la Fondation CHU Sainte-Justine. Encore une fois, la vedette nous touche droit au coeur!

Vous aimerez aussi :