Céline Dion dévoile une magnifique photo en nature au Québec!

Céline Dion est toujours au Québec!



La célèbre chanteuse a dévoilé une photo en nature avec ses 4,6 millions d'abonnés, ce mercredi.



Sur l'image capturée lors d'une journée en plein air, la diva porte un superbe habit de neige rouge et noir. Son bonheur est tout simplement contagieux!



Voici le magnifique cliché de Céline Dion :



N'est-elle pas renversante?



En légende de sa publication, Céline Dion en a profité pour partager ses voeux pour la nouvelle année qui commence : « Une nouvelle année inspire un nouvel espoir. Comme nous sommes tous confrontés à des jours incroyablement difficiles à venir, prenons bien soin de nous, soyons bienveillants les uns envers les autres et rappelons-nous que les jours plus lumineux et plus heureux seront bientôt là. Que 2021 nous apporte des moments de douceur, de paix et de positivité », a-t-elle écrit.



Céline Dion a célébré Noël avec son fils René-Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy :



Sur une autre note, René-Charles Angélil s'est fait faire un nouveau tatouage, dans les derniers jours! Découvrez maintenant la nouvelle encre significative du jeune homme.



