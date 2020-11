Céline Dion et plusieurs stars chanteront pour les infirmières lors d'un concert spécial!

Un spectacle à ne pas manquer!



Céline Dion et plusieurs stars rendront hommage aux infirmières lors d'un concert de l'Action de grâce le 26 novembre prochain.



Outre la célèbre chanteuse québécoise, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Katharine McPhee, Maluma, Pitbull, Black Eyed Peas, David Foster et Josh Groban offriront également des prestations.



Cette soirée spéciale, animée par Whoopi Goldberg, sera diffusée sur la page Facebook et YouTube de Nurse Heroes. De nombreuses personnalités y feront aussi des apparitions, dont Oprah Winfrey et Billy Crystal.



Le producteur de l'événement, Emilio Estefan, a confié dans un communiqué officiel : « J'ai eu le privilège de produire des concerts très spéciaux, mais la réponse des célébrités pour Nurse Heroes a été extraordinaire. Ensemble, plus de 450 millions de fans les suivent sur les réseaux sociaux. »



Tout au log de la diffusion, le public sera invité à faire des dons qui permettront de créer des programmes de bourses d'études pour les infirmières et leurs enfants.





Christopher Polk/Getty Images



